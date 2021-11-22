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Новости 13:58

"Пока рано оценивать": Кремль о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ

фото ЗакС политика "Пока рано оценивать": Кремль о запрете на упоминание национальности преступников в СМИ

Кремль не уполномочен давать какие-либо комментарии относительно выдвинутой на рассмотрение Госдумы инициативы, предполагающей введение запрета для СМИ упоминать в публикациях национальность преступников.

"Пока рано оценивать. Внесён документ, еще предстоит работа в профильных комитетах и так далее. Пока это - не тема нашей повестки дня", - высказался кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Обозначенный законопроект внёс на рассмотрение Госдумы парламент Чечни. Согласно пояснительной записке к документу, указание национальности в новостных заметках якобы "порождает напряжённость в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей разных национальностей и вероисповеданий, поскольку создает благоприятную почву для конфликтов".

Чеченские парламентарии полагают, что их инициатива поможет сохранить межнациональный и межконфессиональный мир на территории России.


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