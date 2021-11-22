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Новости 20:02

Горсуд поддержал ТИК в оспаривании итогов голосования на участках с ночными гостями

фото ЗакС политика Горсуд поддержал ТИК в оспаривании итогов голосования на участках с ночными гостями

Петербургский городской суд 22 ноября отменил решения Кировского районного суда о прекращении рассмотрения исков территориальной избирательной комиссии № 8 по отмене итогов голосования на участках № 771 и 758, на которых 18 сентября после закрытия присутствовали посторонние. Отметить результаты выборах на этих участках требовал Центризбирком.  

- Суд первой инстанции счел, что территориальная избирательная комиссия не может обращаться с таким иском в суд, соответственно была подана частная жалоба, и ее удовлетворили. Позже будет рассмотрение по существу, - рассказала ЗАКС.Ру член ТИК № 8 Виктор Венгеров. 

Ранее городской суд также отменил постановление районного суда по трем аналогичным жалобам. Еще одно заседание по оспариванию постановления суда первой инстанции состоится 24 ноября. 

Напомним, после выборов ЦИК обязал ТИК № 8 через суд отменить итоги выборов на четырех участках №№ 771, 758 и 757 из-за инцидента с неизвестными людьми в помещении для голосования в ночное время. Районный суд отказался рассматривать эти иски, так как судья Светлана Елькина решила, что права территориального избиркома не были нарушены. 

Константин Леньков


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