Дрозденко отозвал своё предложение о признании иностранных QR-кодов для посещения музеев

Руководитель Ленинградской области Александр Дрозденко принял решение отозвать свою инициативу, согласно которой иностранным туристам или гражданам, привитым заграничными COVID-вакцинами, можно было посещать региональные музеи и рестораны по своим QR-кодам.

"Я, как государев человек, обязан придерживаться норм и правил Роспотребнадзора. На моё предложение отреагировали в Роспотребнадзоре, сказали, что они это не согласовывают, поэтому я это своё решение отозвал. По-другому я поступить не мог. Я считаю, что кому-то нужно сделать шаг навстречу друг другу. Может, это сделать в каком-то отдельном туристически привлекательном регионе. Надо первыми признать иностранные вакцины и QR-коды туристов для посещения музеев и проживания. Потом они бы пошли по нашему примеру и наши бы вакцины признали — пока не на общегосударственном уровне, а хотя бы в музей сходить, театр, ресторан. Я считаю, что такой шаг надо делать", — объяснил Дрозденко своё решение в разговоре с РИА "Новости".

Ранее правительство Ленобласти заявило, что признает QR-коды импортных прививок от коронавируса и по ним можно проходить, к примеру, в театры и музеи. Область ввела проход по QR-кодам с 30 октября. В тот же день региональный Роспотребнадзор сообщил, что не даёт добро на соответствующую инициативу.