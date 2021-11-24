Второй адвокат Сафронова заявил об отъезде из РФ после возбуждения дисциплинарного производства

Второй адвокат экс-журналиста Ивана Сафронова Евгений Смирнов известил, что вынужден был временно уехать из России: сейчас он пребывает в Грузии и опасается, что в стране придётся остаться ещё надолго, пишет The Insider*.

Ранее, напомним, в отношении Смирнова по инициативе ФСБ возбудили дисциплинарное производство за якобы неоднократный пропуск следственных действий без уважительных причин.

В разговоре с изданием адвокат отметил, что ФСБ не любит, когда расследование дела Сафронова выходит "из кабинетов", поэтому делает всё возможное, чтобы препятствовать открытой работе юристов.

Смирнов напомнил, что в течение более чем двух месяцев Сафронов по воле следствия находится в полной изоляции от мира и какую-то информацию получает только от свиданий с адвокатами.

Добавим также, весной 2021 года в отношении ещё одного адвоката бывшего журналиста Ивана Павлова**, который в начале ноября попал в перечень СМИ-иноагентов, было возбуждено уголовное дело о разглашении данных предварительного следствия. Как и Смирнов, он вынужденно эмигрировал из РФ.

*The Insider внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иностранных агентов

**Минюст включил Ивана Павлова в реестр СМИ-иностранных агентов

Фото: Иван Сафронов / Facebook