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Новости 16:47

Финляндия продлила ограничения на въезд россиян в страну до 19 декабря

фото ЗакС политика Финляндия продлила ограничения на въезд россиян в страну до 19 декабря

Руководство Финляндии приняло решение пролонгировать противоэпидемические ограничения на пересечение границ страны вплоть до 19 декабря. Въехать на территорию государства по-прежнему могут только члены семей граждан ЕС, студенты финских вузов, а также граждане с видом на жительство, и ряд других категорий.

"Достигнутые показатели по вакцинации пока ещё не считаются достаточными, и опасность перегрузки системы здравоохранения всё ещё существует. В связи с этим необходимо продлить действующее решение об ограничениях до 19 декабря", — говорится в послании пресс-службы правительства Финляндии.

Предыдущая версия постановления действовала до 28 ноября.

Напомним, с 12 декабря между Петербургом и Хельсинки возобновится железнодорожное сообщение: на рельсы вернётся "Аллегро".

Следует добавить, что попасть в Финляндию могут далеко не все желающие. Подробнее ознакомиться с правилами проезда в страну можно здесь.


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