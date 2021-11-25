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Новости 18:47

Дело Чанышевой вынудило экс-главу новосибирского штаба Навального* уехать из РФ

фото ЗакС политика Дело Чанышевой вынудило экс-главу новосибирского штаба Навального* уехать из РФ

На фоне уголовного дела экс-главы штаба Навального* в Уфе Лилии Чанышевой, пребывающей в СИЗО по обвинению в создании экстремистского сообщества, её коллега, бывший начальник новосибирского штаба* и депутат горсовета Сергей Бойко заявил, что вынужден был уехать из России.

"В материалах дела Лилии Чанышевой достаточно поменять Уфу на Новосибирск и всё остальное слово в слово подходит, чтобы обеспечить мне регулярные свидания с семьей по расписанию. Более того, по моим данным, такие материалы уже есть", - написал Бойко в Twitter.

Политик пообещал отчитаться чуть позднее, как он намерен поступить с мандатом депутата горсовета Новосибирска.

Добавим, что буквально несколько дней назад Россию покинула также бывшая глава петербургского штаба Навального*  Ирина Фатьянова — опять же, опасаясь уголовного преследования.

Напомним, 10 ноября уфимская "навальнистка" Лилия Чанышева была отправлена под арест на два месяца по делу о создании экстремистского сообщества, в котором подозревают сотрудников структур оппозиционера Алексея Навального (ч. 1 ст. 282.1 УК). Девушке грозит до десяти лет лишения свободы. 

Дело против сторонников Навального было возбуждено в сентябре 2021 года после признания структур, созданных оппозиционером, — в том числе, ФБК**, — экстремистскими.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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