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Суд арестовал еще одного фигуранта дела об изнасиловании заключенных в тюремной больнице Саратова

фото ЗакС политика Суд арестовал еще одного фигуранта дела об изнасиловании заключенных в тюремной больнице Саратова

Волжский суд Саратова арестовал бывшего начальника отдела безопасности областной туберкулезной больницы (ОТБ) №1 УФСИН Сергея Мальцева по делу об организации сексуального насилия в учреждении, передает РИА "Новости".

Мальцев арестован до 25 января 2022 года. Ранее суд также арестовал бывшего главу ОТБ-1 Павла Гаценко. Их обоих обвиняют в нарушении ч. 3 ст. 33 - п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (организация насильственных действий сексуального характера, совершенных группой).

В октябре основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что правозащитники при отъезде из России вывезли свыше 40 гигабайт видео, документов и фотографий, которые, по их словам, содержат сведения о пытках в колониях в Иркутской, Саратовской и Владимирской областях. Вскоре правозащитники опубликовали первую часть видео с пытками, предположительно в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. Затем появились еще несколько частей.

После этого стало известно, что глава УФСИН по Саратовской области подал в отставку. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел об изнасиловании.


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