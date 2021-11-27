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Новости 13:14

Число привившихся от коронавируса петербуржцев перевалило за 2,5 млн

фото ЗакС политика Число привившихся от коронавируса петербуржцев перевалило за 2,5 млн

Петербург преодолел 2,5-миллионный рубеж по числу вакцинированных от коронавируса, пишет ТАСС со ссылкой на комитет Смольного по здравоохранению. Согласно данным, которыми оперировали чиновники из этого ведомства накануне поздно вечером, первый укол сделали себе 2 545 369 человек (в их число входят привитые однокомпонентным "Спутником Лайт"), а через два укола успели пройти 2 183 327 человек.

Накануне вечером в официальном Telegram-канале комитета появилась также статистика вакцинации по конкретным дням: в четверг 25 ноября всего в городе совершили 33 595 инъекций (из них 20 842 — первый укол), в среду 24 ноября — 35 778 инъекций (из них 18 378 — первый укол).

Напомним, что в актуальные планы Смольного входит достичь коллективного иммунитета петербуржцев (вакцинации 80% населения) к 15 января.


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