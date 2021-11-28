"Чтобы мне было хреново?": Юрий Лоза и Мария Шукшина не смогли попасть в "красную зону" Боткинской

Приглашённые в "красную зону" Боткинской больницы музыкант Юрий Лоза и актриса Мария Шукшина не пошли на экскурсию: медийных деятелей приглашали воочию убедиться в реалиях работы врачей, чтобы они изменили своё мнение о вакцинации.

По словам главврача Боткинской Дениса Гусева, Лозу в больнице ждали утром 27 ноября. Медики специально для этого вышли на работу в выходной день. Лоза, в свою очередь, не пришел и на звонки не отвечал.

"Была цель объяснить ему, что не надо вот эту ложную, непроверенную антивакцинальную информацию транслировать среди тех людей, которые его слушают", - приводит комментарий Гусева "Газета.ру".

В разговоре с изданием Лоза заявил, что не давал своего согласия на визит в медучреждение. Зачем навещать заражённых, он не понимает.

"Чтобы мне было хреново? Чтобы я сам убедился, как плохо болеть? В больнице существует внутрибольничная инфекция. Никто этого не отменял, это вам скажет любой врач", - высказался музыкант.

Лоза уверен, что все болеют "на равных" и степень тяжести течения болезни не зависит от вакцинации.

Актриса Шукшина, также приглашённая в Боткинскую, заявила, что не смогла дозвониться до Гусева. По её словам, в приёмной главврача её перенаправили на "горячую линию" по вопросам COVID-19.

"Прошу господина Гусева публично дать официальное объяснение этой ситуации или принести извинения за публикацию фейковой информации о предложении посетить "красную зону", - пишет актриса у себя в соцсетях.

Гусев утверждает, что Шукшина не пробовала с ним связаться, вероятно, потому что звонила анонимно.

Напомним, 24 ноября врачи ряда российских медучреждений опубликовали открытое письмо с обращением к антипрививочникам, предложив им посетить "красные зоны" и морги ковидных больниц. Реципиентами послания выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и другие именитые россияне, которых медики сочли противниками вакцинации.

Ранее 28 ноября главврач столичной больницы им. Филатова Валерий Вечорко поделился впечатлениями о визите антиваксеров.