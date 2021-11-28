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"Для чего подвергать людей риску?": Академик РАН считает экскурсии в ковидные больницы неэтичными

фото ЗакС политика "Для чего подвергать людей риску?": Академик РАН считает экскурсии в ковидные больницы неэтичными

Академик РАН Давид Иоселиани осудил действия врачей, предложивших антипрививочникам посетить "красные зоны" ковидных больниц. Соображениями на сей счёт учёный поделился с "Эхом Москвы".

"Я понимаю, что защитные костюмы — это в какой-то степени предупреждает и помогает не заболеть, но все равно какой-то риск остается заболеть. Так для чего подвергать людей лишнему риску? Чтобы показать, что люди страдают? Во-первых, это неэтично, показывать страдающего человека, больного человека и на этом примере сказать "вот вы можете так заболеть, страдать и так далее". Я считаю, это неправильно. Тем более врачи. Врачи должны быть наиболее гуманные и наиболее щепетильно относящимися к здоровью человека, и делать всё, чтобы человек был здоров, а не наоборот", — представил свою позицию по вопросу Иоселиани.

Академик указал также на запрет разглашать тайны болезней пациентов, который неукоснительно должны соблюдать врачи.

"Есть никем не отменённая клятва Гиппократа, где возбраняется и разглашение тайны болезни и тайны больного. Мы не должны разглашать болезнь человека, это его право — скрывать, а если он хочет, наоборот, оглашать, но это он должен делать, а не врач", — констатирует Иоселиани.

По мнению учёного, отличные показатели борьбы с ковидом в России были бы достигнуты, если бы на отечественный рынок допустили наконец иностранные вакцины.

Напомним, 24 ноября врачи ряда российских медучреждений опубликовали открытое письмо с обращением к антипрививочникам, предложив им посетить "красные зоны" и морги ковидных больниц. Реципиентами послания выступили лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель "Справедливой России" Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой и другие именитые россияне, которых медики сочли противниками вакцинации.

Ранее 28 ноября главврач столичной больницы им. Филатова Валерий Вечорко поделился впечатлениями о визите антиваксеров.


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