Владелец шахты "Листвяжная" выплатил семьям погибших и пострадавшим горнякам свыше 100 млн рублей

Владелец шахты "Листвяжная" выплатил свыше 100 млн рублей компенсаций семьям погибших и пострадавших из-за взрыва в штольне горняков, уведомил глава Кузбасса Сергей Цивилёв, которого цитирует "Эхо Москвы".

Ранее областной губернатор ввёл в регионе режим ЧС, который будет действовать до окончания работ на "Листвяжной".

25 ноября на шахте "Листвяжная" произошёл взрыв метана в штольне. Внутри на момент аварии находились 285 человек, большая часть из них смогла подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека: один из пропавших спасателей был найден живым.

Впоследствии под арест были отправлены директор предприятия, его первый заместитель, начальник участка и два инспектора Ростехнадзора.