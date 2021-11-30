Исследование эффективности "Спутника V" против штамма "омикрон" займет три недели

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNBC заявил, что на исследование эффективности вакцины "Спутник V" против нового штамма коронавируса "омикрон" уйдет три недели.

"Спутник" показал невероятно высокую эффективность против всех существующих мутаций. <...> Мы полагаем, что потребуется три недели на полную оценку [эффективности вакцины против "омикрона"]", - приводит ТАСС слова Дмитриева.

Глава РФПИ отметил, что к концу февраля 2022 года может быть выпущено порядка 100 млн доз модифицированного "Спутника V", если в этом возникнет необходимость. По его словам, разработчики готовы подстраивать вакцину под любой вариант коронавируса, но напомнил, что модифицировать препарат против штамма "дельта" не потребовалось.

Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", выявили в Африке в ноябре, случаи заражения им также зафиксированы в Израиле и Гонконге. Ученые опасаются, что из-за большого количества мутаций этот штамм может быть невосприимчим к вакцинам.