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Выборы 2021

Новости 11:44

Первые 100 жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"

фото ЗакС политика Первые 100 жителей Донбасса получили партбилеты "Единой России"

В Донецке прошла церемония вручения партийных билетов "Единой России" первым ста жителям ДНР с гражданством РФ, уведомил общественность депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.

"Сегодня проходит знаковое мероприятие, которое позволяет говорить о глубинной интеграции Донбасса. Сегодня по поручению генсекретаря партии "Единая Россия" первые 100 жителей Донбасса граждан РФ получили партийные билеты "Единой России", - цитирует РИА "Новости" заявление Водолацкого, сделанное в ходе форума по недопущению фальсификации истории, который проходит в Донецке.

Напомним, что на период прошедших думских выборов для избирателей из ДНР с российским гражданством были организованы 825 автобусных и 12 железнодорожных рейсов для голосования на избирательных участках Ростовской области.


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