Тихонова выступила против пыток с трибуны ЗакСа

Бывший депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова, представляя в Мариинском дворце свою кандидатуру на должность регионального уполномоченного по правам человека, коснулась проблемы положения арестантов и заключенных.

- Для меня дикость, что такое уродливое явление, как пытки, до сих пор не устранено, - заявила она.

Также Тихонова выступила в поддержку бывших сотрудников "Метростроя", на днях вышедших к Смольному, чтобы потребовать погасить долги по зарплате.

Нового омбудсмена выберут депутаты ЗакСа. Каждый из девяти претендентов на эту должность выступили перед парламентом. Экс-уполномоченная по правам ребенка Светлана Агапитова заявила, что омбудсмен должен уделять особое внимание уязвимым категориям граждан.

Руководитель аппарата омбудсмена Петербурга Ольга Штанникова рассказала о проделанной за последние годы работе и пообещала и дальше действовать в интересах горожан.

Член КПРФ и экс-депутат ЗакСа Ольга Ходунова высказалась о препятствиях властей реализации права на свободу собраний.

- Наши мирные акции подчас превращаются в акции задержания, - заявила Ходунова.

Общественный деятель Александр Бойченко признался, что не верит в свою победу и хотел бы посвятить свое выступление значимости института общественных наблюдательный комиссий.

Сергей Еремеев