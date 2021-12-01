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Новости 12:38

Тихонова выступила против пыток с трибуны ЗакСа

фото ЗакС политика Тихонова выступила против пыток с трибуны ЗакСа

Бывший депутат Заксобрания Петербурга Надежда Тихонова, представляя в Мариинском дворце свою кандидатуру на должность регионального уполномоченного по правам человека, коснулась проблемы положения арестантов и заключенных. 

- Для меня дикость, что такое уродливое явление, как пытки, до сих пор не устранено, - заявила она.

Также Тихонова выступила в поддержку бывших сотрудников "Метростроя", на днях вышедших к Смольному, чтобы потребовать погасить долги по зарплате. 

Нового омбудсмена выберут депутаты ЗакСа. Каждый из девяти претендентов на эту должность выступили перед парламентом. Экс-уполномоченная по правам ребенка Светлана Агапитова заявила, что омбудсмен должен уделять особое внимание уязвимым категориям граждан. 

Руководитель аппарата омбудсмена Петербурга Ольга Штанникова рассказала о проделанной за последние годы работе и пообещала и дальше действовать в интересах горожан. 

Член КПРФ и экс-депутат ЗакСа Ольга Ходунова высказалась о препятствиях властей реализации права на свободу собраний. 

- Наши мирные акции подчас превращаются в акции задержания, - заявила Ходунова. 

Общественный деятель Александр Бойченко признался, что не верит в свою победу и хотел бы посвятить свое выступление значимости института общественных наблюдательный комиссий.

Сергей Еремеев


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