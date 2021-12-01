Агапитова и Черменев прошли в финал выборов омбудсмена Петербурга

Законодательное собрание 1 декабря выберет нового уполномоченного по правам человека в Петербурге из двух кандидатур: журналистки, экс-уполномоченной по правам ребенка Светланой Агапитовой и председателя общественной организации "Не все равно" Ильей Черменевым.

Они прошли во второй этап после голосования депутатов. В первом за Агапитову проголосовали 40 парламентариев, за Черменева - 27.

Шесть парламентариев поддержали кандидатуру коммунистки Ольги Ходуновой, пять - представительницы "Справедливая Россия" Надежды Тихоновой, четверо - "яблочницы" Ольги Штанниковой. За остальных претендентов голосов еще меньше.

Победителя второго тура определят путем тайного голосования.

Сергей Еремеев