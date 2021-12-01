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Выборы 2021

Новости 12:49

Агапитова и Черменев прошли в финал выборов омбудсмена Петербурга

фото ЗакС политика Агапитова и Черменев прошли в финал выборов омбудсмена Петербурга

Законодательное собрание 1 декабря выберет нового уполномоченного по правам человека в Петербурге из двух кандидатур: журналистки, экс-уполномоченной по правам ребенка Светланой Агапитовой и председателя общественной организации "Не все равно" Ильей Черменевым. 

Они прошли во второй этап после голосования депутатов. В первом за Агапитову проголосовали 40 парламентариев, за Черменева - 27. 

Шесть парламентариев поддержали кандидатуру коммунистки Ольги Ходуновой, пять - представительницы "Справедливая Россия" Надежды Тихоновой, четверо - "яблочницы" Ольги Штанниковой. За остальных претендентов голосов еще меньше. 

Победителя второго тура определят путем тайного голосования.

Сергей Еремеев


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