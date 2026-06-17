Кадры: Заседание ЗакСа 17 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

На заседании 17 июня депутаты ЗакСа назначили проведение выборов в городской парламент на 20 сентября. Также они приняли за основу законопроекты о соцконтракте для участников СВО и о работе самозанятых в такси, а заодно утвердили в третьем чтении инициативу о бесплатной юрпомощи для вынужденных переселенцев. За заседанием следил фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко и депутат Марина Шишкина

Депутаты Юрий Гладунов, Александр Новиков, Наталия Астахова, Андрей Алескеров и Константин Чебыкин

Депутаты Антон Соловьев и Денис Четырбок и эксперт по этикету Наталья Царева

Вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко и депутаты Наталия Астахова и Константин Чебыкин

Депутаты Антон Соловьев, Михаил Амосов и Ольга Штанникова

Депутаты Александр Новиков, Андрей Алескеров, Марина Шишкина и Павел Крупник

Вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко и депутат Валерий Гарнец

Депутаты Елена Рахова и Ирина Иванова

Вице-спикер Заксобрания Павел Иткин на фоне депутата Михаила Барышникова

Депутат Дмитрий Павлов в беседе с экспертом по этикету Натальей Царевой

Депутаты Антон Соловьев и Михаил Амосов

Депутаты Роман Кононенко и Александр Рассудов

Депутат Елена Киселева и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

Спикер Заксобрания Александр Бельский вручает благодарность директору музея "Исаакиевский собор" Юрию Мудрову

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру