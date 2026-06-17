ЗакС.Ру в Max ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Медиатека 17 июня 2026, 14:29

Кадры: Заседание ЗакСа 17 июня

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.РуФото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

На заседании 17 июня депутаты ЗакСа назначили проведение выборов в городской парламент на 20 сентября. Также они приняли за основу законопроекты о соцконтракте для участников СВО и о работе самозанятых в такси, а заодно утвердили в третьем чтении инициативу о бесплатной юрпомощи для вынужденных переселенцев. За заседанием следил фотокорреспондент ЗАКС.Ру Михаил Масленников.

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко и депутат Марина Шишкина

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Юрий Гладунов, Александр Новиков, Наталия Астахова, Андрей Алескеров и Константин Чебыкин

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Антон Соловьев и Денис Четырбок и эксперт по этикету Наталья Царева

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко и депутаты Наталия Астахова и Константин Чебыкин

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Антон Соловьев, Михаил Амосов и Ольга Штанникова

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Александр Новиков, Андрей Алескеров, Марина Шишкина и Павел Крупник

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Вице-спикер Заксобрания Николай Бондаренко и депутат Валерий Гарнец

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Елена Рахова и Ирина Иванова

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Вице-спикер Заксобрания Павел Иткин на фоне депутата Михаила Барышникова

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутат Дмитрий Павлов в беседе с экспертом по этикету Натальей Царевой

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Антон Соловьев и Михаил Амосов

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутаты Роман Кононенко и Александр Рассудов

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Депутат Елена Киселева и представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру

Спикер Заксобрания Александр Бельский вручает благодарность директору музея "Исаакиевский собор" Юрию Мудрову

Фото: Михаил Масленников, ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Алескеров Андрей Энверович
Амосов Михаил Иванович
Астахова Наталия Владимировна 
Барышников Михаил Иванович 
Бельский Александр Николаевич 
Бондаренко Николай Леонидович 
Гарнец Валерий Николаевич 
Гладунов Юрий Николаевич 
Иванова Ирина Владимировна 
Иткин Павел Михайлович 
Киселева Елена Юрьевна 
Кононенко Роман Игоревич 
Крупник Павел Анатольевич 
Новиков Александр Иванович
Павлов Дмитрий Геннадьевич 
Рассудов Александр Николаевич
Рахова Елена Алексеевна 
Соловьев Антон Владимирович 
Сухенко Константин Эдуардович
Чебыкин Константин Александрович 
Четырбок Денис Александрович 
Шишкина Марина Анатольевна
Штанникова Ольга Олеговна 






Рейтинг  персон ↑

Главное ↓ 
СтатьиЗакС и малые партии с большими планами
МедиатекаКадры: Заседание ЗакСа 9 июня
СтатьиПМЭФ и пленарное заседание с Путиным
СтатьиПМЭФ и разговоры о традиционных ценностях

О редакции Реклама