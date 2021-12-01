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Новости 14:25

Далматов и Макарова единственные из единороссов не стали голосовать за приватизацию ГУП "ТЭК"

фото ЗакС политика Далматов и Макарова единственные из единороссов не стали голосовать за приватизацию ГУП "ТЭК"

Член фракции "Единая Россия" в парламенте Петербурга Алексей Далматов проголосовал против законопроекта о приватизации государственного унитарного предприятия "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга".

В числе воздержавшихся по этому вопросу оказалась единоросс Марина Макарова. Остальные депутаты "Единой России" и ЛДПР были за. Данные поименного голосования опубликовал "яблочник" Борис Вишневский

Фракция "Новые люди" полным составом воздержалась. "Яблоко" было против. У "Справедливой России" против проголосовали все кроме руководителя, вице-спикера Марины Шишкиной. У КПРФ - все кроме Бориса Зверева.

Напомним, ГУПы, работающие в немонопольной сфере, должны быть ликвидированы согласно федеральному законодательству. В Смольном пообещали, что преобразование никак не отразится на тарифах. ГУП "ТЭК" планируется сохранить в собственности города, уверяют чиновники. 

Однако у депутатов ЗакСа возникло немало вопросов к принципам дальнейшего функционирования предприятия и судьбе имущества, которым владеет ГУП "ТЭК". На большинство из этих вопросов представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко прямых ответов не дал, отметив, что эти вопросы будут обсуждаться в дальнейшем.

Сергей Еремеев


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