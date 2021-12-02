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Новости 19:52

В Псковской области реанимационные койки заняты коронавирусными больными более чем на 90%

фото ЗакС политика В Псковской области реанимационные койки заняты коронавирусными больными более чем на 90%

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, докладывая об эпидемиологической ситуации в своем регионе вице-премьеру Татьяне Голиковой, констатировал, что наблюдается снижение волны заболеваемости коронавирусом. Тем не менее, коечного фонда скоро может не хватить.

"Реанимационные койки <..> загружены более чем на 90%. Кроме этого, отмечаются риски по распространению нового африканского штамма ["омикрон"], и мы должны быть готовы к любому развитию событий", - приводит его рассказ пресс-служба администрации области.

Учитывая тревожность и непредсказуемость обстановки, Ведерников решил закупить дополнительную технику для реанимационных отделений на суммму 30 млн рублей.

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 1092 летальных исхода, вызванных коронавирусом. 


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