"Аллегро" вновь начнет курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря

Поезд "Аллегро" между Хельсинки и Петербургом вновь начнет курсировать с 12 октября, передает ТАСС со ссылкой на представителей оператора финских железных дорог VR.

По словам представителей оператора, поезд будет курсировать с понедельника по воскресенье два раза в день в обоих направлениях. В VR сообщили, что российская сторона 2 декабря подписала постановление, которая касается открытия пассажирского сообщения. Билеты поступят в продажу 3 декабря. При этом ограничения, действующие между странами, сохранятся.

Ранее представители финского МИДа допускали, что сроки возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Финляндие й могут сдвинуться из-за нового штамма коронавируса.