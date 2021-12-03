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Новости 20:29

"Аллегро" вновь начнет курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря

фото ЗакС политика "Аллегро" вновь начнет курсировать между Петербургом и Хельсинки с 12 декабря

Поезд "Аллегро" между Хельсинки и Петербургом вновь начнет курсировать с 12 октября, передает ТАСС со ссылкой на представителей оператора финских железных дорог VR.

По словам представителей оператора, поезд будет курсировать с понедельника по воскресенье два раза в день в обоих направлениях. В VR сообщили, что российская сторона 2 декабря подписала постановление, которая касается открытия пассажирского сообщения. Билеты поступят в продажу 3 декабря. При этом ограничения, действующие между странами, сохранятся.

Ранее представители финского МИДа допускали, что сроки возобновления железнодорожного сообщения между Россией и Финляндие й могут сдвинуться из-за нового штамма коронавируса.

 


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