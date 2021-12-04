В Петербурге прошли пикеты в защиту прав женщин

Вечером 4 декабря в Петербурге прошла серия одиночных пикетов в защиту прав женщин. Две фемактивистки Евгения Сметанкина и Марина Ширяева встали с плакатами на углу Невского проспекта и Караванной улицы, передает корреспондент ЗАКС.Ру.
"Боритесь с тиранами и насильниками, а не с женщинами", - гласил плакат Сметанкиной.
Акция продлилась около получаса. К девушкам подходили прохожие и говорили слова поддержки. Солидарность в основном проявляли мужчины.
Пикеты прошли в рамках цикла мероприятий "16 дней против насилия", приуроченного к международному дню борьбы с гендерным насилием, который отмечается в конце ноября.
Напомним, 25 ноября в Петербурге полиция задержала четырёх активисток, которые установили в сквере возле Фонарного моста "памятник" жертвам гендерного насилия, покрытый вырезками из заголовков новостей о преступлениях в отношении женщин. В тот же вечер были задержаны трое журналистов, которых отпустили из отдела полиции после дачи объяснений. Позже Октябрьский районный суд назначил участницам акции штрафы от 20 до 75 тысяч рублей.