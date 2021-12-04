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Новости 18:27

В Петербурге прошли пикеты в защиту прав женщин

фото ЗакС политика В Петербурге прошли пикеты в защиту прав женщин

Вечером 4 декабря в Петербурге прошла серия одиночных пикетов в защиту  прав женщин. Две фемактивистки Евгения Сметанкина и Марина Ширяева встали с плакатами на углу Невского проспекта и Караванной улицы, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

"Боритесь с тиранами и насильниками, а не с женщинами", - гласил плакат Сметанкиной. 

Акция продлилась около получаса. К девушкам подходили прохожие и говорили слова поддержки. Солидарность в основном проявляли мужчины. 

Пикеты прошли в рамках цикла мероприятий "16 дней против насилия", приуроченного к международному дню борьбы с гендерным насилием, который отмечается в конце ноября.

Напомним, 25 ноября в Петербурге полиция задержала четырёх активисток, которые установили в сквере возле Фонарного моста "памятник" жертвам гендерного насилия, покрытый вырезками из заголовков новостей о преступлениях в отношении женщин. В тот же вечер были задержаны трое журналистов, которых отпустили из отдела полиции после дачи объяснений. Позже Октябрьский районный суд назначил участницам акции штрафы от 20 до 75 тысяч рублей

Константин Леньков


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