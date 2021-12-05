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Новости 17:15

Прививку от коронавируса сделали свыше 700 тысяч петербургских пенсионеров

фото ЗакС политика Прививку от коронавируса сделали свыше 700 тысяч петербургских пенсионеров

Комитет по здравоохранению Смольного объявил о том, что уже более 705 тысяч петербургских пенсионеров сделали себе прививку от коронавируса. Имеется также актуальная статистика, касающаяся вакцинации других групп городского населения.

"Всего в нашем городе провакцинированы: 705 168 лиц старше 60 лет, 95 507 медицинских работников, 89 974 работника образования, 23 161 социальный работник и 47 457 сотрудников правоохранительных органов", - говорится в сообщении от пресс-службы комздрава.

Ранее глава профильного комитета Дмитрий Лисовец сообщал, что в городе насчитывается 1,28 млн граждан старше 60 лет. Всем им, за исключением имеющих медицинские противопоказания, необходимо вакцинироваться. На вакцинацию пенсионеров приглашают в индивидуальном порядке.

Отметим, что на уходящей неделе в городе увеличилось число стационарных прививочных пунктов, теперь их 185.


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