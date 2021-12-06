Суточная смертность от коронавируса впервые за месяц опустилась ниже 1 200 случаев

В России зафиксировали 1 184 смерти от коронавируса за последние сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Это первый раз с 9 ноября, когда суточная смертность от инфекции опустилась ниже 1 200 случаев. По официальным данным, на 6 декабря от коронавируса умерли 282 462 россиянина. При этом из данных Ростата следует, что за все время эпидемии в России умерли 537,7 тысяч человек с коронавирусом, из них в более чем 460 тысячах случаев инфекция стала непосредственной причиной смерти.

За минувшие сутки в России выявлено 32 136 новых случаев COVID-19. Штаб отчитывается о 9 833 749 случаев заболевания в России с марта 2020 года.

Тройка регионов с самой неблагополучной эпидситуацией неизменна. Москва на первом месте: там заболели 3 134 человека за день. На втором месте Петербург: еще 2 412 заболевших. На третьем — Подмосковье, где заразились еще 2 215 человек.