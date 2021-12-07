Спасатели нашли тела 13 погибших в шахте "Листвяжная" в Кузбассе, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, в числе найденных погибших - горноспасатель из пропавшего отряда. Тела поднимают на поверхность. Еще двух погибших все еще ищут.

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшими 51 человека.

СК возбудил уголовное дело. Президент Владимир Путин резко раскритиковал компанию "СДС-Уголь", которая работает на шахте. Генпрокуратура обвинила Ростехнадзор в массовых нарушениях при проверках угольных объектов и поставила вопрос об увольнении руководства сибирского управления службы.