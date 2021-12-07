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Новости 14:02

"Как мне работать в такой обстановке?": После задержания Громова Амосов не понимает, с кем решать проблемы района

фото ЗакС политика "Как мне работать в такой обстановке?": После задержания Громова Амосов не понимает, с кем решать проблемы района

Увольнение и последующее задержание бывшего главы Калининского района Ивана Громова вызвали растерянность у депутата ЗакСа Михаила Амосова, избранного от этой территории. Инцидент, считает он, произошел совершенно некстати: по крайней мере, для жителей, заинтересованных в эффективной работе районных чиновников. Амосов рассказал, что договаривался о деловой встрече с Громовым накануне утром, и с удивительной для него быстротой эта договоренность потеряла всякий смысл и актуальность.

"В Калининском районе очень много проблем. Избиратели давно ждут, если не решения, то хотя бы обсуждения этих вопросов по существу. Вот только обсуждать наболевшие темы не с кем. Одного бывшего главу района послали на повышение, другого теперь уже тоже бывшего главу сажают, когда появится новый, неизвестно. Как мне работать в такой обстановке?", - посетовал депутат на своей странице в Facebook.

Отметим, что Громов, сменивший на посту районного главы Василия Пониделко, не проработал в своей последней должности и одного месяца. Его задержали через день после отставки, утром 7 декабря по делу о хищении 250 млн рублей в период 2012-2016 годов.


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Амосов Михаил Иванович
Громов Иван Александрович
Пониделко Василий Анатольевич

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