Бывший декан СПбГУГА получил еще один условный срок по делу о зачислении студентов за взятки

Ленинский районный суд Петербурга вынес приговор бывшему декану СПбГУГА Геннадию Волкову по делу, идентичному двум его предыдущим уголовным делам. Волкову дали четыре года условно за незаконное зачисление одного из студентов на очную форму обучения в 2017 году, передает объединенная пресс-служба судов. Вместе с тем ему достался четырехлетний испытательный срок и годовой запрет на занятие преподавательской деятельностью.

Волков вместе со скончавшимся во время следствия членом цикловой комиссии организовали зачисление студента на первый курс по профилю "Организация перевозок и управление на воздушном транспорте (ОПУВТ)" таким образом, чтобы де-факто тот не сдавал экзамены. За это двоих представителей вуза "абитуриент" вознаградил 70 тысячами рублей, которые отправил банковским переводом.

В апреле и ноябре по аналогичным делам Волков уже получал условные сроки.