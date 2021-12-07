Тела еще 13 погибших при аварии в шахте "Листвяжная" подняли на поверхность

Из шахты "Листвяжная" в Кемеровской области достали тела 13 погибших - шахтеров и одного горноспасателя, сообщил в телеграм-канале глава региона Сергей Цивилев.

Он дал распоряжение, чтобы все предприятия Кузбасса, которые занимаются добычей угля и руды, провели "безотлагательную проверку забоев на взрывобезопасность".

На шахте "Листвяжная" 25 ноября в одном из вентиляционных штреков произошел взрыв с последующим задымлением. В шахте находились 285 человек, большая часть из них смогли подняться на поверхность. Власти признали погибшим 51 человека.