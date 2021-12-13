Моргенштерн о заявлениях главы Лиги безопасного интернета: Хорош уже пиарить себя за счет моего имени

Рэпер Моргенштерн в своем Instagram опубликовал пост, в котором ответил директору Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на обвинения в якобы получения списков тем для песен из-за рубежа.

"Дорогие серьезные дяденьки и тетеньки! Хорош уже пиарить себя за счет моего имени и набивать себе цитируемость в новостях. Народ России не глупый и все понимает", - написал Моргенштерн в сторис.

Мизулина заявила, что она намерена обратиться в Генпрокуратуру и Минюст с просьбой проверить сведения о якобы иностранном финансировании Моргенштерна.

Екатерина Мизулина - дочь сенатора Елены Мизулиной. Ранее она в интервью Ирине Шихман на ютуб-канале "А поговорить?" заявила, что ряд блогеров и исполнителей в России, в том числе Моргенштерн, якобы распространяет на основании целенаправленного зарубежного финансирования "все что угодно, связанное с тематикой насилия, связанное с темой пропаганды наркотиков, связанное с так называемым "победобесием", то есть отрицанием роли советского народа в Великой Отечественной войне". По версии Мизулиной, ведется "общая скоординированная работа", в рамках которой блогеры и исполнители получают некий специально подготовленный файл с темами для творчества.

В конце ноября глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в том, что он якобы "торгует наркотиками" в соцсетях. Перед этим СК приступил к проверке творчества рэпера, заподозрив его в склонении несовершеннолетней аудитории к потреблению психоактивных веществ. После этого стало известно, что Моргенштерн покинул Россию. 10 декабря рэпер опубликовал клип, в котором ответил Бастрыкину, заявив, что в соцсетях он торгует лишь ********** [лицом].