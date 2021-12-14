Коечный фонд для коронавирусных больных в Петербурге сократился на 500 мест

Петербургское правительство представило новый информационный бюллетень с данными, свидетельствующими о динамике пандемии коронавируса в городе. Согласно свежим показателям, по сравнению с предыдущим днем выросло число госпитализированных граждан с признаками коронавируса и пневмонии (311 вместо 270 накануне). В реанимационных отделениях лежат 557 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 320 человек.

Из инфекционного коечного фонда, сокращенного на этой неделе до 7 449 мест, свободно, по нормативу Миндздрава, 43,65%.

На карантине находятся 4 019 граждан (накануне их было 2 955), бесплатную лекарственную терапию на дому получают 26 138 петербуржцев, амбулаторно лечатся 26 650 человек. За сутки было сделано 12 128 ПЦР-тестов (накануне – 18 051).

Отметим, что 14 декабря после долгого перерыва Петербург обогнал остальные регионы по числу новых выявленных случаев коронавируса. За сутки их официально насчитали 1 989.