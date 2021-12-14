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Новости 17:59

Минтранс: Строительство ВСМ Москва — Петербург обойдётся в 1,39 трлн рублей

фото ЗакС политика Минтранс: Строительство ВСМ Москва — Петербург обойдётся в 1,39 трлн рублей

Минтранс РФ оценил затраты на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Петербург: согласно подсчётам ведомства, стоимость возведения ВСМ составит 1,39 трлн рублей, делится ТАСС.

Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет выделено до 468 млрд рублей.

Расценки озвучила директор департамента финансов Минтранса Дарья Киселёва во время круглого стола в Совете Федерации.

"Здесь три участка предусмотрено, соответственно, при условии возможности эксплуатации каждого отдельного участка. Потребуется выделение средств ФНБ в объёме до 468 млрд рублей", - заявила Киселёва.

Напомним, в случае появления ВСМ время в пути от одной столицы к другой должно составить 2 часа 15 минут. Строительство хотели завершить к 2027 году. Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин попытался успокоить всех, кого тревожат слухи о возможном отказе от строительства из-за дороговизны проекта. По словам чиновника, проект поделили на этапы: "Делаем то, что сейчас первоочередное".


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