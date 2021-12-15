Смольному добавили градостроительных полномочий

Законодательное собрание Петербурга 15 декабря приняло за основу законопроект городского правительства, которым предлагается наделить Смольный правом определять перечень предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые указываются в решениях о комплексном развитии территорий.

В пояснительной записке к документу указано, что до сих пор полномочия между двумя ветвями власти по этому вопросу разграничены не были.

Представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко отметил, что депутаты тоже могут принять участие в работе над положением, в котором будут указаны предельные параметры.

Инициативу раскритиковали несколько оппозиционных депутатов. Представитель "Яблока" Борис Вишневский опасается, что принятие закона Смольного спровоцирует появление новых высотных "человейников" на окраинах города.

- Правительство сможет установить нормы, не соответствующие правилам землепользования и застройки. Делаться это будет в интересах застройщиков, - заявил "яблочник".

Его бывший однопартиец, депутат от "Справедливой России – За правду" Михаил Амосов в свою очередь указал, что возведение жилых домов в полях решениями о комплексном развитии территорий не регулируются. Однако инициативу он не поддержал, отметив, что даже юридическое управление ЗакСа дало отрицательное заключение на проект. Амосов добавил, что было бы неплохо особенности каждого проекта комплексного развития территорий регулировать законом.

- Все сомнения понятны, но надо двигаться вперед. То решение, которые мы сейчас принимаем, — это движение вперед, - заявил в ответ на критику Сухенко.

За законопроект проголосовали 32 депутата. Против — десять. Пятеро воздержались. На поправки выделили полтора дня. Оппозиция настаивала на том, что необходима неделя.

Сергей Еремеев