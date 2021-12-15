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Выборы 2021

Новости 11:48

Памфилова объявила о намерении расширить использование ДЭГ на выборах в 2022 году

фото ЗакС политика Памфилова объявила о намерении расширить использование ДЭГ на выборах в 2022 году

Центральная избирательная комиссия России заявила о намерении расширить практику применения дистанционного электронного голосования на выборах разного уровня, которые должны состояться в 2022 году в 19 субъектах РФ, делится пресс-служба ЦИК.

Руководитель Центризбиркома Элла Памфилова при этом не конкретизировала регионы, в которых в грядущем году может использоваться ДЭГ: выбор будет сделан исходя из их желания и готовности.

Ранее ДЭГ проводилось только в 2 регионах из 19, где планируется проведение выборов-2022: в Ярославской области и в Москве.

С резкой критикой дистанционного голосования постфактум прошедших в 2021 году думских выборов выступила КПРФ.

Коммунисты, возмущённые результатами онлайн-процесса, в результате которого они резко сдали позиции представителям "Единой России", внесли на рассмотрение федерального парламента законопроект об отмене ДЭГ.


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