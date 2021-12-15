Главу "Роскосмоса" Рогозина допросили по делу Ивана Сафронова

Гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина допросили в качестве свидетеля по делу его советника, бывшего журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, о госизмене, передает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова*.

Павлов уточнил, что Рогозина допросили летом. Подробности адвокат приводить не стал.

Сафронов был задержан в июле 2020 года. По версии следствия, он якобы передал в 2017 году чешским спецслужбам секретную информацию об обороне и безопасности России. Спецслужбы считают "вербовщиком" чеха Мартина Лариша. Сафронов рассказывал, что он — его приятель и коллега, с которым они обсуждали международные отношения и политику, "как правило, за кружкой пива" и для информационного агентства которого он писал материалы.

В ноябре сообщалось, что расследование дела Сафронова завершено. Выяснилось, что в его деле появился новый эпизод: якобы Сафронов в 2015 году передал политологу Демури Воронину сведения о деятельности войск РФ в Сирии, а тот передал информацию сотрудникам Цюрихского университета Швейцарии и правоохранителям Германии. Воронин также арестован по подозрению в госизмене.

*Минюст внес Ивана Павлова в реестр СМИ-иноагентов

Фото: Иван Сафронов / Facebook