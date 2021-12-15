Бельский считает работу Горизбиркома Петербурга эффективной

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на брифинге 15 декабря прокомментировал уход из Горизбиркома Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой.

- Что касается работы городской избирательной комиссии, достаточно много было мнений относительно того, как она работает. Я считаю, что на сегодняшний момент она работает достаточно эффективно. Все органы выборные у нас работают. Коллеги отработали достаточно большой период времени. По какой причине они уходят, я не знаю, - заявил Бельский.

Он, тем не менее, согласился с тем, что в работе Горизбиркома были ошибки. Однако благодаря эффективной работе председателя Натальи Чечиной все это устраняется, считает спикер ЗакСа.

- Есть, действительно, моменты, за которые критиковали городскую избирательную комиссию. На сегодняшний момент там руководит Чечина Наталья Валентиновна, достаточно эффективный управленец. Я думаю, что выводы из тех ошибок, которые делаются, делают. Уверен, что ситуация в избирательной системе Санкт-Петербурга будет совершенствоваться, - сказал Бельский журналистам.

Напомним, Заксобрание на очередном заседании утвердило сложение полномочий с Краснянского и Егорова. Оба написали заявления об уходе из комиссии по собственному желанию. Позже стало известно, что такое заявление подготовила и секретарь ГИК Марина Жданова.