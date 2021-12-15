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Новости 15:46

Бельский считает работу Горизбиркома Петербурга эффективной

фото ЗакС политика Бельский считает работу Горизбиркома Петербурга эффективной

Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский на брифинге 15 декабря прокомментировал уход из Горизбиркома Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой. 

- Что касается работы городской избирательной комиссии, достаточно много было мнений относительно того, как она работает. Я считаю, что на сегодняшний момент она работает достаточно эффективно. Все органы выборные у нас работают. Коллеги отработали достаточно большой период времени. По какой причине они уходят, я не знаю, - заявил Бельский.  

Он, тем не менее, согласился с тем, что в работе Горизбиркома были ошибки. Однако благодаря эффективной работе председателя Натальи Чечиной все это устраняется, считает спикер ЗакСа. 

- Есть, действительно, моменты, за которые критиковали городскую избирательную комиссию. На сегодняшний момент там руководит Чечина Наталья Валентиновна, достаточно эффективный управленец. Я думаю, что выводы из тех ошибок, которые делаются, делают. Уверен, что ситуация в избирательной системе Санкт-Петербурга будет совершенствоваться, - сказал Бельский журналистам.

Напомним, Заксобрание на очередном заседании утвердило сложение полномочий с Краснянского и Егорова. Оба написали заявления об уходе из комиссии по собственному желанию. Позже стало известно, что такое заявление подготовила и секретарь ГИК Марина Жданова.   


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