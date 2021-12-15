Бельский пообещал вызвать в ЗакС Повелия, если ситуация со снегом не улучшится

Председатель Заксобрания Петербурга Александр Бельский на брифинге 15 декабря подтвердил свою готовность при необходимости вызвать на заседание городского парламента вице-губернатора Анатолия Повелия, который отвечает за уборку улиц от снега.

- Мы видим те проблемы, которые есть. Как я уже говорил, если потребуется, вызовем в следующую среду в том числе и профильного вице-губернатора, если ситуация не будет улучшаться, - сказал Бельский журналистам.

О готовности выслушать профильного вице-губернатора на заседании спикер ЗакСа заявляет вторую неделю подряд. По его словам, это произойдет, когда ситуация с уборкой снега в Петербурге станет критической.

Накануне стало известно о нескольких жителях города, которые были госпитализированы из-за падения сосулек. Бельский считает, что необходимо разобраться, кто отвечает за здания, с кровель которых падал лед: жилкомсервисы или частные владельцы.

Напомним, Повелий перед тем, как заступить на должность вице-губернатора по жилищно-коммунальному хозяйству, заявил депутатам, что Петербург готов к зиме и что к каждой зиме город должен готовиться как к аномальной.