Архангельского активиста Чеснокова арестовали на 17 суток из-за акции против QR-кодов

Суд в Архангельске отправил под 17-суточный административный арест местного активиста Юрия Чеснокова, сочтя его виновным в организации протеста против QR-кодов, который прошёл 12 декабря, делится SOTA.

Судья решил, что в обозначенный день именно Чесноков организовал двухминутную "цепь солидарности" напротив здания ГТРК "Поморье".

Как итог, активисту инкриминировали "протестную" ч. 8 ст. 20.2 КоАП. Протокол при этом переписывали три раза из-за имевшихся в нём недочётов.

Чеснокова задержали в понедельник, 13 декабря.

В воскресенье архангелогородцы вышли на народный сход против введения QR-кодов. Спустя некоторое время — как только полиция начала задержания — собравшиеся двинулись сначала к зданию ГТРК "Поморье", где на тот момент выступал на "Прямой линии" губернатор региона Александр Цыбульский, после чего проследовали к отделу полиции, в который доставили задержанных.