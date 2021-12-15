Вишневский не верит в грядущее преобразование Горизбиркома

Депутат Заксобрания от "Яблока" Борис Вишневский признался ЗАКС.Ру, что не ожидает серьезных изменений в работе Санкт-Петербургской избирательной комиссии после замены нескольких ее членов. Политик убежден, что для существенных перемен нужно менять принцип формирования Горизбиркома.

- Он должен формироваться только из представителей партий, участвующих в выборах, - заявил Вишневский.

Горизбирком не должен превращаться в политический орган, убежден "яблочник".

- Там не должно быть чиновников, нынешних и бывших, не должно быть людей, про которых можно сказать, что это "человек Беглова" или "человек Макарова". Не должно быть людей, которые зависят от участников избирательного процесса. У нас же администрация формально не субъект избирательного процесса, но ведет себя как самостоятельный игрок. Этого быть не должно. Избирком должен принимать решение не из политических, а из юридических соображений, - отметил Вишневский.

Напомним, ЗакС одобрил сложение полномочий членов Горизбиркома Дмитрия Краснянского и Аллы Егоровой. Позже стало известно, что заявление об уходе из комиссии написала и секретарь Марина Жданова. Председатель ЦИК Элла Памфилова, ранее неоднократно публично критиковавшая работу избиркома Петербурга, заявила, что "с удовлетворением" восприняла уход членов городской комиссии.

Отметим, полномочия действующего состава Горизбиркома Петербурга истекут в 2022 году.