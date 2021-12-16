Комблаг хочет премировать проработавшего менее недели врио главы Калининского района

Комитет по благоустройству Петербурга подготовил распоряжение о награждении руководителей районных администраций по итогам ежегодного городского смотра-конкурса на лучшее комплексное благоустройство. Документ направлен на антикоррупционную экспертизу.

В проекте распоряжения уточняется, что он подготовлен по предложению Городской конкурсной комиссии при правительстве Петербурга. Протокол составлен 16 ноября 2021 года, сказано в документе.

Согласно проекту распоряжения, премии "за выполнение особо важных и сложных заданий" в 2021 году положены всем руководителям районных администраций, кроме главы Красносельского района Олега Фадеенко. За первое место в конкурсе назначены премии в размере одной заработной платы семи чиновникам. В их числе врио главы Калининского района Сергей Петриченко. Он пришел в администрацию этого района в начале декабря. Ведомство отчиталось о его назначении первым заместителем председателя 10 декабря, а временно исполняющим обязанности руководителя Петриченко стал 13 декабря. До этого, в том числе и в ноябре 2021 года, он работал в администрации Невского района. Пресс-служба комитета по благоустройству не ответила на вопрос ЗАКС.Ру о причинах премирования Петриченко.

Прежний глава Калининского района Иван Громов на должности проработал меньше месяца - после отставки его арестовали. Предшественник Громова Василий Пониделко с 12 ноября стал руководить комитетом по благоустройству.

По проекту распоряжения комблага, вместе с Петриченко премию за первое место должны получить временно исполняющий обязанности главы администрации Приморского района Алексей Никоноров, врио главы Колпинского района Юлия Логвиненко, врио главы Пушкинского района Вера Семенова, глава Красногвардейского района Евгений Разумишкин, глава Московского района Владимир Ушаков и глава Петроградского района Владимир Омельницкий. Последний пришел на свою новую должность в ноябре 2021 года.

Согласно документу, второе место и премию в размере 75% оклада должны получить пять человек. Это главы районов Алексей Гульчук (Невский), Эдуард Ильин (Василеостровский), Александр Забайкин (Курортный) и Дмитрий Попов (Петродворцовый), а также врио главы Выборгского района Виктор Полунин. Еще пять руководителей районных администраций заняли третье место - им назначены премии в 50% должностного оклада.

В январе 2021 года комитет по благоустройству подготовил аналогичный документ по итогам смотра-конкурса в 2020 году. Тогда премии не получили главы только двух районов: Константин Серов (Фрунзенский) и Анатолий Повелий (Колпинский).