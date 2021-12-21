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Новости 10:53

ГАТИ грозит коммунальщикам штрафами за несвоевременную уборку снега и наледи

фото ЗакС политика ГАТИ грозит коммунальщикам штрафами за несвоевременную уборку снега и наледи

Государственная жилищная инспекция Петербурга обратилась к городским управляющим компаниям с требованием усилить работу по уборке внутридворовых территорий и крыш от последствий снегопадов.

Особое внимание следует уделить состоянию кровель, опасные зоны следует незамедлительно очищать или огораживать, указывается в обращении ГАТИ к начальникам УК, ТСЖ, ТСН и ЖСК за подписью главы инспекции Ольги Акацевич.

"Тем управляющим компаниям, которые не справятся с работой вовремя, грозит привлечение к административной ответственности", — подчёркивается в документе.

Ранее в ГАТИ отчитались, что в ходе рейдов специалистов из проверенных 269 нежилых зданий, нарушения обнаружили только на 45 объектах.

20 декабря губернатор Александр Беглов заявил, что нарушения в уборке снега нашли на каждой второй проверенной территории.


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