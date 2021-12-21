Тамбовская полиция требует взыскать с "навальнистов" полмиллиона рублей за переработки на митингах

Суд в Тамбове принял иск от регионального главка полиции к тринадцати активистам, принимавшим активное участие в несанкционированных митингах в поддержку лишенного свободы оппозиционера Алексея Навального в начале года, передает региональное издание 7х7. Общая сумма исковых претензий составляет 473 тысячи рублей. Среди ответчиков имеются, в частности, журналисты, например Сергей Степанов.

"Могу сказать, что это издевательство над здравым смыслом, я не делал ложный вызов полиции, чтобы оплачивать их расходы, без их участия шествие 23 января прошло вполне мирно и спокойно. Это похоже на средневековую практику, когда родственники казненного должны были оплачивать расходы на казнь", - оценил он поступок истца.

Характерно, что часть ответчиков уже наказывали за акции 2021 года, из-за которых с ними судится региональное УМВД: некоторым даже назначали по тридцать суток ареста.

Отметим, что аналогичным образом, подавая крупные иски к организаторам несанкционированных протестов, вела себя с начала года полиция в Омске, Челябинске, Пензе и других крупных городах.

Три митинга, ставшие общероссийскими (23 и 31 января, 23 апреля), повсеместно разгонялись. Рекордное число задержаний имело место в связи с акцией 31 января, когда по стране в отделах оказалось более пяти тысяч демонстрантов.