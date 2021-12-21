Свидетели-предприниматели по делу экс-депутата Коваля не знакомы с ним

Выборгский районный суд 21 декабря продолжил рассмотрение дела бывшего депутата Заксобрания Романа Коваля, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. Экс-парламентария обвиняют в получении взятки от предпринимателей. По версии следствия, Коваль через "депутатскую поправку" добивался выделения бюджетных денег медорганизациям, а те заключали контракты с определенными компаниями: экс-депутату якобы платили вознаграждение за это.

В суде выступили три предпринимателя, которые связаны с поставкой оборудования в 2019 году в поликлинику № 91, роддом № 17 и Покровскую больницу.

Помощник Коваля на одном из прошлых заседаний рассказал, что получал денежное вознаграждение и передавал его начальнику от предпринимателя Михаила Лихолетова. Сам бизнесмен сказал, что не только его компании выигрывали аукционы, организованные на деньги от "депутатской поправки", но и другие компании - правда, они деньги Ковалю не платили.

В суде три предпринимателя сообщили, что с экс-депутатом не знакомы и что никогда с ним не встречались. А вот Лихолетова все знают - об аукционах заранее сообщал он, рассказали бизнесмены.

В частности, руководитель "Юнити Медикал" Дмитрий Фёдоров сообщил, что в 2019 году Лихолетов якобы предложил компании принять участие в одном из аукционов, фигурирующих в деле. Фёдоров заявил, что сам с Лихолетовым знаком не был до заключерия контрактов. После этого он стал звонить и говорить о некой комиссии, рассказал Фёдоров. По его словам, на встрече Лихолетов снова заявил, что компания должна заплатить третьему лицу 20% комиссии, - имена не назывались.

Другой свидетель - гендиректор ООО "Медкрон" Антон Терещенков - рассказал, что участвовать в аукционах ему предложил бывший коллега Александр Туманов - третий свидетель. Тот является владельцем новой фирмы, которая не могла получить поручительство банка, но имела средства; "Медкрон" же мог получить поручительства, но не имел средств для исполнения заказ, рассказали Туманов и Терещенков. По их словам, компании совместно исполнили контракты. Терещенков заявил, что все прошло честно.

Туманов рассказал, что об аукционах узнал от Лихолетова за месяц до их назначения. Откуда у него такая информация, свидетель не знает. По его словам, единственное полученное преимущество - время, за которое можно лучше подготовиться к конкурсу.

Все трое свидетелей заявили, что никому никаких комиссий не выплачивали. Они же сообщили, что не знают об источниках финансирования выигранных аукционов.

Адвокат Коваля Игорь Резонов в общении с журналистами отметил, что показания свидетелей не изобличают экс-депутата. Это скорее свидетели защиты, чем свидетели обвинения, считает Резонов.

- Наоборот, свидетельствуют о том, что [Коваль] не оказывал никакого содействия процессам, таким как организация конкурсов по закупке медицинского оборудования для больницы - это налицо. <…> Эти лица не знают Романа Олеговича и не понимают, в чем его роль, - отметил адвокат.

На следующем заседании в январе в суде планируют допросить представителей комитетов по здравоохранению и финансов. Они расскажут о порядке прохождения поправок и проведения аукционов, пояснил Резонов.

Роман Коваль и его помощник Андрей Гришин были задержаны 30 июля 2020 года. На них возбуждены дела по п. "в" ч. 5 ст. 290, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). Следствие считает, что Гришин мог получать взятки от бизнесменов и передавать их Ковалю. Депутат якобы с помощью "депутатской поправки" содействовал в выделении бюджетных денег определенным медицинским организациям, контракты с которыми позже получили компании Михаила Лихолетова и Антона Сидорова, считает следствие. В СК уверены, что бизнесмены платили Ковалю за заключенные госконтракты. На Сидорова также завели уголовное дело по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере"). Следствие считает, что Ковалю через Гришина могло быть передано 16,911 млн рублей.

София Саттарова