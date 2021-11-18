Бизнесмена будут судить по обвинению в даче взятки экс-депутату Ковалю

Заместитель генерального прокурора России утвердил обвинение по уголовному делу в отношении предпринимателя, который, по версии следствия, в 2019 году якобы мог дать взятку бывшему депутату Заксобрания Петербурга Роману Ковалю ("Единая Россия"). Бизнесмена привлекли по пункту "б" части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере).

В сообщении на сайте ведомства фамилия фигуранта не называется. Однако, судя по озвученной информации, речь идет об учредителе ООО "Рубин" Антоне Сидорове.

"По версии следствия, в апреле 2019 г. предприниматель, за оказанное содействие в заключении государственного контракта на замену лифтового оборудования в одном из медицинских учреждений города, через посредника передал бывшему депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга взятку в размере 10 % от суммы заключенного государственного контракта в сумме 800 тыс. рублей", - сообщили в управлении Генеральной прокуратуры по СЗФО.

О преступлении в рамках досудебного соглашения правоохранительным органам сообщил помощник депутата, уточнили в ведомстве. Экс-помощника Андрея Гришина обвиняют в посредничестве взяточничеству (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). 10 ноября он дал свидетельские показания в суде по делу Коваля. На том же заседании представитель гособвинения Алексей Полторак сообщил, что депутат-единоросс якобы получил вознаграждение от Сидорова за то, что последний выиграл контракт на ремонт лифта родильного дома № 10.

Рассматривать дело предпринимателя будет Октябрьский районный суд. Дела Коваля и Гришина уже рассматривает Выборгский районный суд Петербурга.

Напомним, экс-депутата и его помощника задержали и заключили под стражу летом 2020 года. Впоследствии Гришин признал вину и согласился сотрудничать со следствием. Коваль тоже дал явку с повинной. Однако он считает, что судить его нужно по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а не о получении взятки в крупном размере (п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, Коваль с помощью депутатской поправки в бюджет оказывал содействие в заключении госконтрактов как минимум двум предпринимателям и получал за это вознаграждения, в том числе автомобилем Audi Q7.