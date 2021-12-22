Петербургские депутаты одобрили приватизацию "ТЭК СПб" во втором чтении

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 декабря приняли во втором чтении законопроект о приватизации ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Согласно изначальному документу, предприятие включается в программу приватизации на 2021 год. Но депутаты предложили исправить дату на 2022 год, так как нынешний уже заканчивается. Большинством парламентариев согласились с этим.

Ко второму чтению еще две поправки подали депутат от КПРФ Ирины Ивановой и депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Согласно поправке Ивановой, порядок распоряжения долями, акциями и имуществом нового юридического лица должен устанавливаться отдельным законом. Вишневский предложил внести несколько пунктов, в частности, норму о том, чтобы новая организация согласовывала с парламентом свои инвестиции. Большинство парламентариев отказались от этих предложений.

Смольный внес документ в парламент в ноябре 2020 года. ЗакС начал его рассматривать только в декабре 2021 года.

Представляя документ в первом чтении, представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко не смог ответить на ряд вопросов депутатов. Он заявил, что поднятые вопросы - темы для дальнейших обсуждений.

Напомним, согласно федеральному законодательству, в немонопольных сферах необходимо ликвидировать все ГУПы. Администрация города обещала, что приватизация "ТЭК СПб" не отразится на тарифах.

София Саттарова