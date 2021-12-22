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Новости 11:30

Петербургские депутаты одобрили приватизацию "ТЭК СПб" во втором чтении

фото ЗакС политика Петербургские депутаты одобрили приватизацию "ТЭК СПб" во втором чтении

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 декабря приняли во втором чтении законопроект о приватизации ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", передает корреспондентка ЗАКС.Ру. 

Согласно изначальному документу, предприятие включается в программу приватизации на 2021 год. Но депутаты предложили исправить дату на 2022 год, так как нынешний уже заканчивается. Большинством парламентариев согласились с этим.

Ко второму чтению еще две поправки подали депутат от КПРФ Ирины Ивановой и депутат от "Яблока" Борис Вишневский. Согласно поправке Ивановой, порядок распоряжения долями, акциями и имуществом нового юридического лица должен устанавливаться отдельным законом.  Вишневский предложил внести несколько пунктов, в частности, норму о том, чтобы новая организация согласовывала с парламентом свои инвестиции. Большинство парламентариев отказались от этих предложений.

Смольный внес документ в парламент в ноябре 2020 года. ЗакС начал его рассматривать только в декабре 2021 года. 

Представляя документ в первом чтении, представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко не смог ответить на ряд вопросов депутатов. Он заявил, что поднятые вопросы - темы для дальнейших обсуждений. 

Напомним, согласно федеральному законодательству, в немонопольных сферах необходимо ликвидировать все ГУПы. Администрация города обещала, что приватизация "ТЭК СПб" не отразится на тарифах.

София Саттарова


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