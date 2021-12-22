Адвокатская палата Ленобласти не стала привлекать к ответственности защитника журналиста Сафронова

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Ленобласти прекратила дисциплинарное производство в отношении адвоката Евгения Смирнова, сообщает телеграм-канал "Первый отдел".

Минюст требовал привлечь Смирнова к ответственности за неявку на некоторые следственные действия по делу журналиста Ивана Сафронова и ученого Виктора Кудрявцева о госизменах. Комиссия сочла, что неявка одного адвоката при согласовании с подзащитным и другими адвокатами не является нарушением.

Претензии к Смирнову возникли в конце ноября. Кроме того, Минюст уже четырежды пытался лишить еще одного адвоката Сафронова, Ивана Павлова*, адвокатского статуса, но пока безуспешно.

*Иван Павлов внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов