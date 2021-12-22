Горсуд Петербурга оставил прежней меру пресечения для экс-начальника управления соцпитания

Городской суд Петербурга отклонил апелляцию защиты бывшего начальника управления соцпитания Алексея Барабанщикова на его помещение под стражу, передает объединенная пресс-служба судов. Экс-чиновника арестовали 15 ноября в рамках экономического дела о поставках питания в школы Красносельского района.

В ходе слушания 22 декабря адвокаты настаивали на отсутствии у подследственного желания скрыться, а также на его хорошей социальной адаптированности, ходатайствуя об избрании любой другой меры пресечения, кроме заключения в СИЗО. Тем не менее, суд отклонил просьбы представителей Барабанщикова.

Дело расследуется по ч. 2 ст.165 УК ("Причинение имущественного ущерба в особо крупном размере"), в нем, помимо бывшего главы управления Смольного, фигурирует еще два человека. По версии следствия, Барабанщиков и его подельники незаконно помогали одному из подрядчиков при организации школьного горячего питания.