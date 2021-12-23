Петербургские дорожники ожидают прихода "очередного снежного ненастья"

В петербургском комитете по благоустройству заявили, что городские дорожно-коммунальные службы "подготовились к встрече очередного снежного ненастья", информирует пресс-служба Смольного.

Город оказался во власти очередного циклона: на смену "Нео", который принёс с собой потепление, пришёл "Квинтинус" с метелями и аналогичным повышением температуры.

Ранее власти Северной столицы объявили "жёлтый" уровень опасности из-за непогоды.

В Смольном при этом заявили, что к "Квинтинусу" подготовились, заранее обработав улицы противогололедными материалами – песком с солью.

23 декабря на очистку улиц от осадков выехали 1074 единицы спецтехники и 1240 дворников. Парками занимаются ещё 248 машин и 816 специалистов ручного труда.

"В условиях сильного снегопада первоочередная задача служб – расчистить улицы от снега и устранить гололедицу, чтобы транспорт и пешеходы могли спокойно передвигаться по городу. Автомобилисты, прежде всего, нуждаются в расчистке основных трасс и транспортных артерий, пешеходы – подходов к станциям метрополитена, остановкам общественного транспорта, иным объектам социальной инфраструктуры. На следующем этапе к расчистке дорог подключаются погрузчики, которые формируют снежные валы. После этого задействуются самосвалы, чтобы вывезти снег на утилизацию. При интенсивных осадках цикл работ многократно повторяется", - отчитались о задачах в комблаге.

В комитете напомнили, что с начала обильных снегопадов из города вывезли свыше 1 млн кубометров снега, и призвали автомобилистов быть внимательнее на дорогах и соблюдать установленные правила парковки. Ранее губернатор Александр Беглов обвинил именно владельцев авто в несвоевременной уборке осадков.