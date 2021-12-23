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Новости 17:35

Прокуратура в Белоруссии запросила 11 лет колонии для молодого россиянина Егора Дудникова

фото ЗакС политика Прокуратура в Белоруссии запросила 11 лет колонии для молодого россиянина Егора Дудникова

В Белоруссии государственный обвинитель в лице прокурора запросил 11 лет колонии для 21-летнего россиянина Егора Дудникова, которого обвиняют в разжигании социальной вражды группой лиц и призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, информирует "Русская служба Би-би-си". Суд над молодым человеком проходит в закрытом режиме.

Дудников был задержан в мае текущего года. Мама юноши ранее рассказывала, что он перебрался на ПМЖ в Минск из-за девушки, подрабатывая озвучкой мультфильмов, видеоигр и рекламных роликов.

Через адвоката Дудников передал, что ему инкриминируют озвучку роликов и призывы к насилию в отношении силовиков в оппозиционном телеграм-канале "Отряды гражданской самообороны Беларуси", одним из администраторов которого он якобы являлся. В Белоруссии обозначенная организация признана террористической.

По словам россиянина, белорусские силовики выбивали из него признательные показания, требуя "говорить всё, что им нужно, на камеру". 

В июне Дудников признал вину.

Не так давно кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что в аппарате главы государства следят за делами россиян, которых судят в Белоруссии.


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