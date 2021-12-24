Троим депутатам МО "Остров декабристов" вынесли предупреждения по обращению Беглова

Депутаты МО "Остров декабристов" на заседании муниципального совета 24 декабря рассмотрели обращения губернатора Александра Беглова о привлечении троих мундепов от "Яблока" к дисциплинарной ответственности: Татьяны Муковниковой, Леонида Андрухова и Николая Камилатова. Поводом стали несущественные нарушения в декларациях за 2019 год. Совет ограничился предупреждением, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Муковникова на заседании совета рассказала, что претензии к её декларации заключались в неуказанном банковском счете. В налоговой ей сообщили, что у неё есть только один, который, по ее словам, оказался сим-картой. Самостоятельно ей удалось найти три счета, один из которых она открыла в 14 лет, чтобы получить стипендию. Изначально на нем было около 500 рублей, но за 12 лет там прибавилось 48 копеек. Она отметила, что банк, в котором открыт счет, уже не существует, а счет перенесли в другую организацию. Кроме того, у неё есть земельный участок, в котором в КТР нашёл неучтенные 28 кв. метров. После запроса в Росреестре ей так и не удалось выяснить, какие 28 кв. метров ей вменяют.

- Я делала запрос в Росреестр. Росреестр мне тоже написал, что у меня земельный участок 1856 карандашных метров. Никаких там плюс-минус 28 метров нет. У меня есть единственное предположение, что сотрудники, которые проверяют мою декларацию, съездили ко мне на дачу и измерили мой земельный участок, — сказала Муковникова.

У Андрухова суть претензий заключалась в том, что он несвоевременно указал информацию о счетах в двух банках. Сумма расхождений составила около 74 рублей.

В декларации Камилатова был неверно указан доход со сделок по брокерскому счету. Он отчитался о чистой прибыли, а по мнению КТР, нужно было указать весь оборот. В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что в методических рекомендациях советуют указывать именно прибыль, а оборот при совершении на рынке акций может достигать миллионы. Общая сумма расхождения составила около 50 тысяч рублей.

Напомним, ранее губернатор обратился к муниципальному совету "Остров декабристов" с требованием досрочно лишить полномочий главу округа Владимира Барканова из-за нарушений в декларации. Новым главой округа стал "яблочник" Алексей Захаров.

Ранее глава КТР Андрей Сапунов, выступая перед депутатами Законодательного собрания сообщил, что всего в Петербурге декларации 41 мундепа были признаны недостоверными. Из-за ошибок в отчете мандатов лишились Алексей Касаткин из МО "Васильевский" и Полина Калинина из МО "№7".

Константин Леньков