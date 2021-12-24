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Муниципал 16:31

Троим депутатам МО "Остров декабристов" вынесли предупреждения по обращению Беглова

фото ЗакС политика Троим депутатам МО "Остров декабристов" вынесли предупреждения по обращению Беглова

Депутаты МО "Остров декабристов" на заседании муниципального совета 24 декабря рассмотрели обращения губернатора Александра Беглова о привлечении троих мундепов от "Яблока" к дисциплинарной ответственности: Татьяны Муковниковой, Леонида Андрухова и Николая Камилатова. Поводом стали несущественные нарушения в декларациях за 2019 год. Совет ограничился предупреждением, передает корреспондент ЗАКС.Ру. 

Муковникова на заседании совета рассказала, что претензии к её декларации заключались в неуказанном банковском счете. В налоговой ей сообщили, что у неё есть только один, который, по ее словам, оказался сим-картой. Самостоятельно ей удалось найти три счета, один из которых она открыла в 14 лет, чтобы получить стипендию. Изначально на нем было около 500 рублей, но за 12 лет там прибавилось 48 копеек. Она отметила, что банк, в котором открыт счет, уже не существует, а счет перенесли в другую организацию. Кроме того, у неё есть земельный участок, в котором в КТР нашёл неучтенные 28 кв. метров. После запроса в Росреестре ей так и не удалось выяснить, какие 28 кв. метров ей вменяют.

- Я делала запрос в Росреестр. Росреестр мне тоже написал, что у меня земельный участок 1856 карандашных метров. Никаких там плюс-минус 28 метров нет. У меня есть единственное предположение, что сотрудники, которые проверяют мою декларацию, съездили ко мне на дачу и измерили мой земельный участок, — сказала Муковникова. 

У Андрухова суть претензий заключалась в том, что он несвоевременно указал информацию о счетах в двух банках. Сумма расхождений составила около 74 рублей. 

В декларации Камилатова был неверно указан доход со сделок по брокерскому счету. Он отчитался о чистой прибыли, а по мнению КТР, нужно было указать весь оборот. В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что в методических рекомендациях советуют указывать именно прибыль, а оборот при совершении на рынке акций может достигать миллионы. Общая сумма расхождения составила около 50 тысяч рублей. 

Напомним, ранее губернатор обратился к муниципальному совету "Остров декабристов" с требованием досрочно лишить полномочий главу округа Владимира Барканова из-за нарушений в декларации. Новым главой округа стал "яблочник" Алексей Захаров. 

Ранее глава КТР Андрей Сапунов, выступая перед депутатами Законодательного собрания сообщил, что всего в Петербурге декларации 41 мундепа были признаны недостоверными. Из-за ошибок в отчете мандатов лишились Алексей Касаткин из МО "Васильевский" и Полина Калинина из МО "№7"

Константин Леньков


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