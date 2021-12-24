Макаров назвал ошибкой свою поддержку Тетердинко

Депутат Государственной думы Вячеслав Макаров 24 декабря выступил на конференции петербургского отделения "Единой России" и рассказал об итогах предвыборной кампании, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. В начале своей речи Макаров заявил, что будет честен.

По его словам, на выборах единороссам пришлось столкнуться с предательством.

- Я всегда говорил, что можно сомневаться, заблуждаться, ошибаться... Предавать нельзя. И когда мы в ходе избирательной кампании столкнулись с тем, что некоторые наши коллеги работали против наших же кандидатов. Коллеги, это ни в какие рамки не лезет. Мы должны извлечь этот урок. Это была громаднейшая моя ошибка, что я доверил нынешнему депутату Госдумы [Александру] Тетердинко пост своего заместителя, руководителя фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Когда все помощники работают против нашего кандидата, который прошел праймериз, который активно работал... - произнес Макаров со сцены.

Затем он обратился к секретарям районных отделений партии:

- Я же, выступая перед вами, говорил: не поддержим [Анатолия] Дроздова, не поддержим [Галину] Назарову - получим абсолютно оппозиционных кандидатов. К сожалению, все мои прогнозы сбылись. Мы всегда должны понимать, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга - это точка опоры для простых людей. Можно один раз что-то не так сделать, но снаряд в одну лунку никогда не падает. Мы должны извлечь уроки.

Бывший глава Законодательного собрания и экс-лидер городского отделения "Единой России" Макаров также дал своим однопартийцам напутствие не таить обиду.

- Главное достоинство состоит в том, что, понимая, что тебя обманули, не поддержали, мы должны превратить вот эту неудачу в победу, - заключил депутат Госдумы, добавив, что он "посылает сигналы" депутатам ЗакСа и Госдумы.

Во время своей речи Вячеслав Макаров не стал пояснять, кого и как именно, по его мнению, мог подвести Александр Тетердинко.

Отметим, экс-депутат ЗакСа Анатолий Дроздов не участвовал в выборах в Законодательное собрание в 2021 году, еще во время праймериз "Единой России" он отозвал свою заявку. В прошлом созыве он представлял 6-й округ, депутатом от которого в седьмом созыве ЗакСа стал Михаил Амосов ("Справедливая Россия - За правду"). Галина Назарова выдвигалась на выборах по одномандатному округу № 14. Победу на этой территории одержал Алексей Зинчук из КПРФ.

София Саттарова