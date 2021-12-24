ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:47

Макаров назвал ошибкой свою поддержку Тетердинко

фото ЗакС политика Макаров назвал ошибкой свою поддержку Тетердинко

Депутат Государственной думы Вячеслав Макаров 24 декабря выступил на конференции петербургского отделения "Единой России" и рассказал об итогах предвыборной кампании, передаёт корреспондентка ЗАКС.Ру. В начале своей речи Макаров заявил, что будет честен. 

По его словам, на выборах единороссам пришлось столкнуться с предательством. 

- Я всегда говорил, что можно сомневаться, заблуждаться, ошибаться... Предавать нельзя. И когда мы в ходе избирательной кампании столкнулись с тем, что некоторые наши коллеги работали против наших же кандидатов. Коллеги, это ни в какие рамки не лезет. Мы должны извлечь этот урок. Это была громаднейшая моя ошибка, что я доверил нынешнему депутату Госдумы [Александру] Тетердинко пост своего заместителя, руководителя фракции "Единой России" в Законодательном собрании. Когда все помощники работают против нашего кандидата, который прошел праймериз, который активно работал... - произнес Макаров со сцены.

Затем он обратился к секретарям районных отделений партии:

- Я же, выступая перед вами, говорил: не поддержим [Анатолия] Дроздова, не поддержим [Галину] Назарову - получим абсолютно оппозиционных кандидатов. К сожалению, все мои прогнозы сбылись. Мы всегда должны понимать, что Законодательное собрание Санкт-Петербурга  - это точка опоры для простых людей. Можно один раз что-то не так сделать, но снаряд в одну лунку никогда не падает. Мы должны извлечь уроки.

Бывший глава Законодательного собрания и экс-лидер городского отделения "Единой России" Макаров также дал своим однопартийцам напутствие не таить обиду. 

- Главное достоинство состоит в том, что, понимая, что тебя обманули, не поддержали, мы должны превратить вот эту неудачу в победу, - заключил депутат Госдумы, добавив, что он "посылает сигналы" депутатам ЗакСа и Госдумы. 

Во время своей речи Вячеслав Макаров не стал пояснять, кого и как именно, по его мнению, мог подвести Александр Тетердинко

Отметим, экс-депутат ЗакСа Анатолий Дроздов не участвовал в выборах в Законодательное собрание в 2021 году, еще во время праймериз "Единой России" он отозвал свою заявку. В прошлом созыве он представлял 6-й округ, депутатом от которого в седьмом созыве ЗакСа стал Михаил Амосов ("Справедливая Россия - За правду"). Галина Назарова выдвигалась на выборах по одномандатному округу № 14. Победу на этой территории одержал Алексей Зинчук из КПРФ. 

София Саттарова


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале
Упоминаемые персоны
Макаров Вячеслав Серафимович 
Тетердинко Александр Павлович 

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 декабря
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
Задайте вопрос депутату
Cимволы с картинки:
ОТПРАВИТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама