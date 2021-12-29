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"Лучше немножко потерпеть": Вице-губернатор Повелий призвал горожан смириться со снегом на улицах

фото ЗакС политика "Лучше немножко потерпеть": Вице-губернатор Повелий призвал горожан смириться со снегом на улицах

Со временем петербургские дорожники вывезут накопившийся на улицах снег, заверил курирующий этот процесс вице-губернатор Анатолий Повелий.

Выступая в эфире радио "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге", чиновник вновь напомнил о том, что к уборке городских магистралей дорожники подходят "экологически".

"Позиция губернатора и большинства петербуржцев, я в этом уверен, в том, что лучше немножко потерпеть. Снег постепенно уберут. Кроме того, наш город очень красив в снежном наряде", - высказался Повелий.

С свою очередь вице-губернатор тоже недоволен сроками уборки улиц от снежных залежей, однако он напомнил об обильности осадков, выпавших на Северную столицу в течение декабря.


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