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Новости 17:06

Иван Жданов сообщил о задержании своего отца, приговорённого к условному сроку

фото ЗакС политика Иван Жданов сообщил о задержании своего отца, приговорённого к условному сроку

Соратник Алексея Навального Иван Жданов известил о задержании своего отца Юрия. Сообщение об этом опубликовано в его Instagram.

"Инкриминировали "нарушение подписки о невыезде и надлежащем поведении". Только что снова закрыли в СИЗО. Как только будет понимание, как ему можно написать, напишу", - уведомил Жданов подписчиков.

Напомним, 19 декабря Юрия Жданова приговорили к трём годам условно: суд признал его виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Отца соратника Навального обвиняли в том, что во время работы в жилищной комиссии в поселке Искателей в НАО в 2019 году он посоветовал главе администрации выделить квартиру по договору соцнайма депутату Юлии Ветровой, которая, в свою очередь, уже получала субсидии на покупку жилья. Ущерб от передачи квартиры оценили в 2,5 млн рублей, жилье вернули администрации через суд.


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